كتب: ضياء السقا
يلتقي فريقا الأهلي والجونة، في التاسعة مساء غدا الأربعاء، على ملعب "السلام"، في إطار مباريات الجولة 22 من الدوري المصري لموسم 2019-2020.
ويدخل المارد الأحمر اللقاء متأثرا بخسارته من الزمالك 3-1، في قمة الجولة 21.
ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 56 نقطة، فيما يمتلك الجونة 21 نقطة في المركز الـ14.
من جانبه، أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة، وجاءت القائمة كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
ويغيب عن الأهلي كل من حسين الشحات، ووليد سليمان، ومحمود متولي للإصابة، ومحمود كهربا ومحمد هاني للإيقاف، ورمضان صبحي لانتهاء فترة إعارته، وصالح جمعة لأسباب فنية.
تشكيل الأهلي
ومن اللمتوقع أن يبدأ السويسري فايلر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - أحمد فتحي.
خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.
ثلاثي خلف المهاجم: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو.
خط الهجوم: بادجي.
القناة الناقلة
وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد الجونة ، عبر قناة أون تايم سبورت 1.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والجونة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.