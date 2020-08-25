شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى دورى عمومى السيدات لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الثلاثاء مواجهات مهمة فى إطار الجولة العاشرة بدورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2019 / 2020 ،وشهدت هذه الجولة فوز كلا من الأهلى على سموحة بنتيجة 29 /21 و سبورتنج على الشمس 24 /20 و المعادى على الزمالك 25 /22 والجزيرة على الطيران 35 /31 .
وأعطى اتحاد كرة اليد أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.
كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى دورى عمومى السيدات لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.