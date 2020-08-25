شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص للثنائي المغربي في مران الزمالك وانتظام محمد حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي ، كما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

فيما إنتظم محمد حسن لاعب الفريق في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعى بعد التعافى من إصابته بشد في العضلة الخلفية التى غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلى، وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

كما تعرض محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك لكدمة فى يده اليمنى أثناء مران الفريق اليوم استلزمت وضع رباط ضاغط عليها، وأكمل اللاعب المشاركة فى التدريبات عقب تلقيه العلاج اللازم من جانب الجهاز الطبى بقيادة محمد أسامة طبيب الفريق، وأدى اللاعب تدريباته مع باقى زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

فيما خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم، يأتى ذلك وفقا للبروتوكول الطبى بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة فى مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتظم الفريق فى تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة.

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من ناحية أخرى يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة للاعبيه غدا عقب وجبة العشاء خلال المعسكر المغلق الذي سيخوضه لاعبو الزمالك غدا، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر اقامتها بعد غد الخميس ضمن مباريات الجولة الـ 22 للدوري ، ويدخل فريق الزمالك معسكر مغلق غدا عقب المران الذي يخوضه الفريق في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة وسيعلن الفرنسي كارتيرون قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الخميس.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك الاستعانة باسلام جابر في مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة سواء كبديل لعبد الله جمعة أو أساسي في حالة تعرض الأخير لأي إصابة او إيقاف، ويبحث كارتيرون عن حلول لأزمة الجبهة اليسري في الزمالك بعد إصابة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بكسر في الترقوة واجراءه جراحة يغيب علي اثرها ما يقرب من 3 أشهر عن التدريبات والمباريات.

وسبق وان شارك اسلام جابر في مركز الظهير الأيسر في بعض المباريات الودية مع المدير الفني الصربي ميتشو، كما استعان به كارتيرون في مركز الظهير الايسر كبديل في مباراة بيراميدز.