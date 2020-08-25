شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية المحمدى ودونجا لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مشاركة الثنائى باهر المحمدى ومحمود دونجا بالتدريبات الجماعية بشكل كامل بعد اكتمال جاهزيتهما ، ويحل الدراويش ضيفا على طنطا بعد غداً الخميس باستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى ، وبات الثنائى جاهزين للمشاركة بالمباريات ،وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفنى ، وعقد أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عضوا الجهاز الفنى اجتماعا مع عمر الوحش وباهر المحمدى على هامش المران الرئيسى.

جاء الاجتماع مع الثنائى باعتبارهما كباتن الفريق ، من أجل حث اللاعبين على استعادة الروح القتالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق طنطا.

وقرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق ..جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة.

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