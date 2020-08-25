شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى وأيوب يحضران مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، باستاد الدفاع الجوي، لمتابعة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد الفوز على سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة فيما خسر الإنتاج الحربى من إنبى بهدفين دون رد في نفس الجولة ، ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة من أجل متابعة لاعبي الفريقين عن قرب في إطار خطة جهاز الفراعنة قبل أول تجمع دولي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 11 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 24 نقطة بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

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ويسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لخطف النقاط الثلاث لمواصلة رحلة انهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية في الموسم الجديد مشدداً على لاعبيه بضرورة التسجيل مبكراً وعدم استقبال أهداف تزيد من صعوبة اللقاء مثلما حدث في مواجهة سموحة التي حسمها بصعوبة في الوقت القاتل، ويغيب عن بيراميدز الليلة عبد الله السعيد هداف الدوري برصيد 16 هدفاً بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية.

ومن جانبه طالب مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بضرورة العودة لنغمة الانتصارات بعد الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون في مباراة انبى وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

وتلقى الإنتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة من إجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الأهلى بهدف لكل فريق.