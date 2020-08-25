شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشرطة يشارك في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك نادي اتحاد الشرطة الرياضي، في دوري الكرة النسائية العام المقبل، بعد قيام إدارة النادي برئاسة اللواء حازم الحبروك والعميد ياسر العدوي مدير النشاط الرياضي بتكوين فريق للكرة النسائية ، حيث أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف العام على الكرة النسائية خلال زيارتها لمران الفريق مساء اليوم، أن مشاركة نادي الشرطة في دوري السيدات داعم قوي للعبة وحافزا جيدا لتطويرها وتوسيع القاعدة.

وأضافت سحر عبد الحق ، أن لجنة كرة القدم النسائية، تدرس كيفية الإستفادة من مشاركة الأندية الجماهيرية والكبيرة في مسابقات اللعبة، وأشارت عبد الحق إلى، أن توسيع قاعدة الممارسة يساهم في بناء منتخبات قوية للكرة النسائية بمختلف فئاتها العمرية مستقبلاً.

على صعيد متصل، كلفت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، المستشار سيد البندراى رئيس لجنة الانضباط والأخلاق بالجبلاية بمراجعة تصريحات عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى التى قالها فى قناة النادى خلال الساعات الأخيرة، وحال التأكد من صحتها سيتم توقيع عقوبات على القيعى بداعى التجاوز فى حق لجنة الحكام التى اختارت الحكم الكرواتى لادارة مباراة القمة الأخيرة.

وانتقد عدلى القيعى حكم مباراة القمة 120 قائلا: "هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة وأخطاءه غريبة ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء وهو الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصا أنه فعل نفس الأمر فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى".

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وقال عدلى القيعى في تصريحات لقناة الأهلى :" يا أبناء الأهلى اتحدوا لقد جاء وقت الخوف على الأهلى وعندما كنا نقول لا تخافوا على الكيان كان الأمر يقتصر على بعض المناوشات الكروية لكن الأمر أصبح مخيفا ومرعبا في الوقت الحالي".

وتابع مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى:" التحالفات ضد الأهلى في الزيادة وكذلك الانفاق وهناك من يتفنن في إيجاد أخطاء للنادى الأهلى خاصة فى خطوات التجديد للاعبين" مؤكدا "ما حدث في مباراة القمة لم يفاجئنى ولكن أكد مخاوفي".