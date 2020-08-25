وزير الرياضة يناقش مع اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد تدابير القرعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إجتماعاً مع مسئولى اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد ،اليوم الثلاثاء بمكتبه لمناقشة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي سيتم اقرارها والالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال مونديال اليد الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل، من خلال الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.
وكلف الوزير المعنيين باللجنة المنظمة بالمتابعة اللحظية مع اللجنة الطبية بالاتحاد؛ لتنفيذ خطوات تطبيق الاجراءات الاحترازية على أرض الواقع استعداداً لقرعة البطولة، مشيراً إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى..حضر اللقاء من اللجنة المنظمة لمونديال اليد كل من حسين لبيب مدير البطولة، ونائبه طارق الديب، و الدكتور حازم خميس رئيي اللجنة الطبية العليا، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي باللجنة المنظمة، ومؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد.
أشرف صبحي مع اللجنة الطبية لمونديال اليد
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