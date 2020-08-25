شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أسوان بعد التعادل أمام إنبي: "نقطة أحسن من مفيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر مسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان، عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه مع إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال مسعد عوض في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: اجتهدنا منذ عودة النشاط وربنا عوضنا في مباراة المقاولون وانبي، ونقطة احسن من مافيش، المنافسة صعبة جدا واستطعنا تحقيق نتائج طيبة رغم الغيابات.

أضاف: أحب أن أشكر مجدي عبد العاطي على جهوده معنا خلال الفترة الماضية، وهو ما أستكمله أحمد كشري، ويشرفني التشبيه بتقليد الحارس الألماني نوير وأتمنى أن أصل لهذا المستوى.

ونجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.

بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من لاعبي أسوان في محاولة لإدراك هدف التقدم، بتسديدة قوية عن طريق إبراهيم جلال، مرت بجوار قائم مرمى إنبي.

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وأجرى حلمي طولان المدير الفني لإنبي، أول تغييراته بخروج رامي صبري مدافع الفريق ونزول إبراهيم يحيى، كما دفع بعمر فتحي في وسط الملعب بدلاً من فيستون عبد الرازق.

انكمش أسوان في وسط ملعبه بعد مرور أول عشر دقائق من الشوط الثاني، واعتمد أبناء الجنوب على الهجمات المرتدة، قبل أن يدفع أحمد كشري مدرب أسوان بتغيريين في خط الهجوم دفعة واحدة، بنزول فادى فريد وكريم الطيب، على حساب محمد المرسى ومصطفى البدرى في الدقيقة 57.

في الدقيقة 77 أجرى أحمد كشري التبديل الثالث لفريق أسوان، بخروج إبراهيم جلال صاحب هدف أبناء الجنوب ونزول محمد همام، وكذلك أجرى إنبي تبديله الثالث بنزول محمد بسيوني على حساب كريم فؤاد.

أهدر فادي فريد مهاجم أسوان فرصة خطيرة لصالح فريق اسوان، بعدما انفرد بالمرمى في الدقيقة 87 قبل أن يسددها ضعيفة في متناول محمود جاد حارس فريق إنبي.

واحتسب حكم اللقاء ست دقائق وقت بدل من ضائع، ودفع طولان برابع تغييراته بنزول محمود غالي بدلاً من حميد ماو كما دفع كشري بأحمد بلية على حساب أحمد صغيري، قبل ن يطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تعادل الفريقين.