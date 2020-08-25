شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يتنازل على الشرط الجزائى بعد فسخ عقده مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة الاسماعيلى أن مفاوضات ناديه مع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق للتنازل عن الشرط الجزائى فى عقده قبل الرحيل كللت بالنجاح ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"بعد جلسة ظهر اليوم نجح ممثل الاسماعيلى فى إقناع جوميز بالتنازل عن الشرط الجزائى فى عقده والمقدر براتب شهر ، فيما تم تسوية جميع المستحقات المادية الخاصة بالمدرب قبل أن تعلن إدارة الاسماعيلى انهاء العلاقة بين الطرفين بالتراضى بشكل رسمى".

وفى وقت سابق أكد المهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الإسماعيلى أن الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مدربا الفريق الأصفر سيقودان الدراويش فى مباراة طنطا المقبلة بشكل مؤقت ، وقال تامر موسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" قررنا رحيل جوميز بشكل رسمى وتم انهاء التعاقد معه بالتراضى ، وسوف يتولى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة قيادة الفريق فى مباراة طنطا بشكل مؤقت" ، واضاف عضو مجلس الاسماعيلى: "عقب مباراة طنطا سوف يعلن النادى عن المدرب الذى سيقود الدراويش بشكل رسمى ، وكل الخيارات مطروحة سواء الاستعانة بمدرب وطنى أو التعاقد مع مدرب أجنبى جديد".

أسدل الستار على مشوار الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى مع الدراويش بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، حيث قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة ، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة.

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وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد الإسكندرية بالجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام وتعادل الدراويش مع حرس الحدود بهدفين لكل فريق فى الجولة الحادية والعشرين للمسابقة المحلية.

و يحتل الاسماعيلى المركز التاسع برصيد 24 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 6 وتعادل في مثلهم وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.