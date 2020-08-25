شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: الـ VAR اتعمل عشان الفرق الصغيرة ونقطة إنبي مكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن سعادته بحصد نقطة ثمينة من إنبي، مؤكداً على أن فريقه كان أقرب للفوز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، وأضاف: لاعبنا فريق كبير، وسط غيابات كثيرة بلغت 7 لاعبين، لا يوجد فريق في الدوري يتحمل هذا، و كنا أحق بالفوز خاصة أننا أهدرنا الكثير من الفرص، وأشكر لاعبي الفريق على هذا الأداء، الفار أعطانا حقنا بعد الهدف الذي احتسبه الحكم تسلل.

واصل: "الفار موجود عشان الفرق اللي زي حالاتنا" الفار يخدم الفرق الصغيرة، كسبنا المقاولون وتعادلنا مع إنبي، قدمنا مباراة كبيرة والفوز كان قريب لنا ، زاد: حلمي طولان مدرب كبير، وأتمنى أن الناس تعذرنا وسط هذه الظروف، وغياب هذا العدد من اللاعبين ، واختتم: مسعد عوض بداية من مباراة الأهلي يقدم مباريت قوية جداً، وكان سبب رئيسي للفوز بمباراة المقاولون.

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ونجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.

بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.