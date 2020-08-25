شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة يدعم الجهاز الفني للنادي الأهلي بصورة لـ رينيه فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم وائل جمعة، صخرة دفاع النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، على دعم القلعة الحمراء والجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر خلال تلك الفترة التي يعيشها النادي وسط تراجع مستوى اللاعبين بعد الهزيمة على يد نادي الزمالك بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ21 يوم السبت الماضي.

ونشر صخرة دفاع الأهلي السابق، صورة للسويسري رينيه فايلر، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، وكتب قائلاً: "نحن نثق بك"، في إشارة إلى حرصه على دعم النادي الأهلي في تلك الفترة.

وتحدث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، مع محمود الخطيب رئيس النادى والمكلف من قبل المجلس بإدارة ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، عن الأسباب الحقيقة وراء الهزيمة أمام الزمالك فى مباراة القمة بنتيجة 3 / 1، وأكد فايلر أن الفريق واجه سوء حظ كبير فى بداية المباراة بإهدار فرصتين مهمتين، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، على حد قوله.

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وشدد فايلر لإدارة الأهلى على أن معظم لاعبى الفريق لم يكونوا فى أفضل حالاتهم، فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، وأبرزهم رمضان صبحى وحسين الشحات ومحمود متولى ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد الشيخ.





وأكد فايلر لإدارة الأهلى أثناء الجلسة أنه كان يعول كثيراً على ثنائى الوسط المالى أليو ديانج وحمدى فتحى، خاصة بعد لعبه بثلاثة لاعبين فى وسط الملعب لأول مرة للاستفادة بقدراتهم سوياً بجانب عمرو السولية، إلا أن الثنائى - يقصد ديانج وفتحى - خذلوه على حد وصفه، ولم يقدموا المردود والمستوى المنتظر منهما وكانوا أحد أهم أسباب خسارة القمة.