شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يحقق تعادل مستحق مع إنبي على ملعب بتروسبورت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق فريق أسوان تعادلا مستحق مع مضيفه إنبي بنتيجة هدف لكل منهما، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، في افتتاح الجولة 22 بالدوري الممتاز.

تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 12 عن طريق إبراهيم جلال، ولكن إنبي تعادل في الدقيقة 24، عن طريق أحمد على، من صناعة الحارس محمود جاد.

بهذا التعادل، رفع أسوان رصيده، بقيادة مدربه أحمد عبدالمنعم كشري، إلى 23 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما ارتفع رصيد إنبي، بقيادة مدربه حلمي طولان، إلى 30 نقطة في المركز السادس، بالتساوي مع الاتحاد السكندري.

ونجح أسوان في تحقيق مفاجأة أمام المقاولون العرب بالجولة الماضية، وتحقيق الفوز بهدف نظيف.