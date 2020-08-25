شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة إلى أرسنال.. النني يسجل من منتصف الملعب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهر اللاعب المصري محمد النني، في صفوف فريقه الأصلي أرسنال الإنجليزي، بعد نهاية تجربة إعارته إلى نادي بشكتاش التركي، بانقضاء الموسم الماضي.

وتواجد النني أساسيًا في تشكيلة أرسنال، التي أعلنها المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، لخوض مباراة ميلتون كينز دونز التحضيرية، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل النني، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي هدفًا أمام ميلتون كينز دونز في أول مشاركة مع أرسنال بعد عودته من الإعارة، بتسديدة من منتصف الملعب تقريبًا.

وأعار أرسنال النني إلى بشكتاش في الموسم الماضي، بعدما خرج من حسابات المدرب السابق الإسباني يوناي إيمري.