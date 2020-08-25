شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يطالب لاعبى الاتحاد بتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس محمد مصيلحي، رئيس نادى الاتحاد السكندري، اجتماعا مع فريق الكرة الأول بالنادي، والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف بفرع النادي بسموحة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين، خلال الاجتماع، ببذل كل ما لديهم من جهد فى المباريات القادمة التى تستهل بمواجهة حرس الحدود، غدا الخميس، والعودة للعروض القوية لإسعاد جماهير الثغر الوفية، مؤكداً على القدرات الكبيرة للقيادة الفنية، ممثلة فى طلعت يوسف ولاعبى الفريق، وقدرتهم على تحقيق آمال عشاق زعيم الثغر.

وحرص رئيس الاتحاد أيضا، خلال الاجتماع، على توصيل عدة رسائل هامة أولها، أنه غير راض عن النتائج الأخيرة فى ظل القدرات الهائلة للجهاز الفنى واللاعبين، بجانب التأكيد على ثقته فى الجهاز الفنى للفريق فى ظل تتابع مباريات الدورى، وكذلك المطالبة بأن يلعب اللاعبون الكبار بصفوف الفريق دورا أكثر إيجابية فى المرحلة القادمة، مع توصيل رسالة لجمهور النادى بأن المجلس يتابع عن قرب مسار الفريق وقادر على التدخل فى الوقت المناسب لتصحيح المسار.

وكان الاتحاد قد اختتم استعداداته لمباراة نادى حرس الحدود، والمقرر لها غدا الخميس، فى إطار مباريات الأسبوع الثانى والعشرين للدورى الممتاز، والتى تنطلق فى تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد الإسكندرية، وحرص الجهاز الفنى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق خلال مواجهته الأخيرة مع دجلة، وكذلك مشاهدة مباراة حرس الحدود الأخيرة مع طنطا أكثر من مرة ودراسة نقاط القوة والضعف بالفريق العسكرى لمساعدته فى وضع الخطة المناسبة للمباراة.

على الجانب الآخر، أعلن محمد مصيلحى وجود انفراجة فى عودة محترف الفريق إيمانويل أوكوى فى الأول من الشهر المقبل، حيث يعتبر اللاعب إحدى الأوراق الهجومية المؤثرة بالفريق.

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