شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يواصل استبعاد صالح جمعة ويعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وواصل فايلر استبعاده للاعب وسط الفريق صالح جمعة، بعد ان تسربت أخبار من النادي تفيد بان اللاعب سوف يدخل قائمة مباراة الجونة، واللاعب نفسه أكد ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
97,478
-
تعافي
66,817
-
وفيات
5,280
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يواصل استبعاد صالح جمعة ويعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.