شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يواصل استبعاد صالح جمعة ويعلن قائمة الأهلي لمواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل فايلر استبعاده للاعب وسط الفريق صالح جمعة، بعد ان تسربت أخبار من النادي تفيد بان اللاعب سوف يدخل قائمة مباراة الجونة، واللاعب نفسه أكد ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.