شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد اجتماع مفوضية الاتحاد الافريقي لمناقشة جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم اجتماع الإتحاد الإفريقي مع وزراء الرياضة بالدول الاعضاء، وذلك لمناقشة افضل السبل في مجال الرياضة لمواجهة جائحة كورونا، بمشاركة السيد الوزير سيد على الخالدي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة الأفارقة، والأستاذة أميرة الفاضل رئيس المفوضية الافريقية للشئون الاجتماعية وعدد من الوزراء الافارقة.

دار الاجتماع حول الدور الذي تقوم به الدول لمواجهة فيروس كورونا، بالاضافة إلى الخطط المستقبلية وكيفية مواجهة الفيروس.

حيث اكد الدكتور اشرف صبحي في كلمته ان وزارة الشباب والرياضة تقوم بالتنسيق بصفة دائمة مع اللجنة الطبيه واللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا لمواجهة مخاطر الفيروس، مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة قامت باصدار عدة اكواد لعودة النشاط الرياضي بالتدريج في مختلف اللعبات بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية المصرية واللجنة الطبية مشدداً على اهمية التباعد الاجتماعي واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة والتفتيش المستمر والدائم على المنشآت الشبابية والرياضية في اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الفيروس.