شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يخوض مران الزمالك لاعبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، على أن يكون مران الفريق اليوم عبارة عن بعض التدريبات الخفيفة واللعب على طريقة الكرة الطائرة بوضع شبكة الكرة الطائرة وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات.

كما خاض كارتيرون تحدي «الحواجز» بفريق يضم المدير الفني نفسه والثنائي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم أمام فريق أمير عبدالعزيز وأحمد عبدالرؤوف مدربا الفريق وأسامة فيصل المهاجم الصاعد بمحاولة تمرير الكرة من فوق الحواجز الحديدية ومن يفشل في تمريرها الناحية الأخرى يفقد نقطة ليفوز فريق كارتيرون بالتحدي.

ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.