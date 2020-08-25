شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل بدني لأوناجم وبن شرقي على هامش مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لبرنامج تدريبي خاص على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وأدى الثنائي فقرة تأهيلية بالجري حول الملعب قبل انطلاق المران وفقا لتعليمات الجهاز الفني من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للثنائي.

بعدها عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك جلسة مع بن شرقي وأوناجم من أجل الاطمئنان عليهما ومنحهما التعليمات الجديدة بعد الانتهاء من تدريبات الجري حول الملعب برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.