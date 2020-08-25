شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة «الونش» في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب تعرض محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، لكدمة في يده اليمنى استلزمت وضع رباط ضاغط عليها. ولم تؤثر الإصابة على مشاركة اللاعب في تدريبات الفريق الجماعية اليوم. وأدى اللاعب تدريباته مع باقي زملائه في المران استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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