شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن ينتظم في تدريبات الزمالك بعد تماثله للشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتظم محمد حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية التي غاب على إثرها عن مباراة الفريق الماضية أمام الأهلي.

وأصبح حسن جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.