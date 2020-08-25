شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية للاعبي الزمالك علي هامش المران استعدادا لمواجهة المقاولون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، للمسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق تدريبات اليوم. يأتي ذلك وفقا للبروتوكول الطبي بإجراء مسحة طبية قبل كل مباراة في مسابقة الدوري المصري الممتاز. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز. وانتظم الفريق في تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي عقب إجراء المسحة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,478

تعافي 66,817

وفيات 5,280

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