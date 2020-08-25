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ساوثغايت يتحدث عن استدعاء ماغواير بعد تورطه في مشاجرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تحدث مدرب ​منتخب إنكلترا​ ​غاريث ساوثغايت​ عن استدعاء المدافع ​هاري ماغواير​ رغم تورطه في مشاجرة في اليونان.

وخلال تصريحات له، قال ساوثغايت: "لقد تحدثت مع هاري ماغواير وتعرفت على القصة وهي مختلفة تماما عما يتم ذكره وبالطبع اذا تغيرت الحقائق والمعلومات سأراجع القرار، ولكنني لا اعتقد انه يوجد سبب للتشكيك فيما قاله لي".

وكان هاري ماغواير قد اعتقل بعد مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه وصديقه على بعض رجال الشرطة اليونانيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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