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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثغايت يتحدث عن استدعاء ماغواير بعد تورطه في مشاجرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020
تحدث مدرب منتخب إنكلترا غاريث ساوثغايت عن استدعاء المدافع هاري ماغواير رغم تورطه في مشاجرة في اليونان.
وخلال تصريحات له، قال ساوثغايت: "لقد تحدثت مع هاري ماغواير وتعرفت على القصة وهي مختلفة تماما عما يتم ذكره وبالطبع اذا تغيرت الحقائق والمعلومات سأراجع القرار، ولكنني لا اعتقد انه يوجد سبب للتشكيك فيما قاله لي".
وكان هاري ماغواير قد اعتقل بعد مشاجرة مع سياح واعتدائه مع شقيقه وصديقه على بعض رجال الشرطة اليونانيين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليونانية.
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