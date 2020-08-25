شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كوفاتش: بايرن ميونيخ يستحق اللقب بعد موسم رائع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020 حرص مدرب ​بايرن ميونيخ​ السابق، وموناكو الحالي ​نيكو كوفاتش​، على تقديم التهنئة للاعبي النادي البافاري بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على باريس سان جيرمان بهدف دون رد.

Advertisements وصرح كوفاتش لصحيفة "بيلد" الألمانية: " أرسلت ل​هاينز فليك​ ولبعض اللاعبين رسائل نصية هنأتهم من خلالها". وأضاف: "إنهم يستحقون اللقب، لعبوا موسماً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، وسيطروا على المباريات، وكانوا الفريق الأفضل". وختم كوفاتش: "كنت على يقين طوال الـ90 دقيقة أن بايرن سيفوز على باريس سان جيرمان".

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