ميسي يريد الرحيل عن برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 25 أغسطس 2020

كشفت شبكة TyC Sports الارجنتينية أن قائد ​فريق برشلونة الاسباني​، البرغوث الارجنتيني ليونيل ميسي قد حسم قراره بالرحيل عن كتيبة المدرب الهولندي ​رونالد كومان​.



واكدت الشبكة ان ميسي لا يستطيع استخدام بند الخروج المجاني من جانبه فقط، لأن هذا البند انتهى في الشهر الخامس، وكان يجب تفعيله قبل نهاية الشهر، كي يستطيع الخروج دون موافقة البارشا، لذلك الخروج لن يكون سوى بالاتفاق مع النادي.

ورغم أنه لغاية اللحظة كل الاخبار التي تأتي عن اقتراب ميسي من الرحيل عن البارشا هي من مصادر صحفية ارجنتينية لكن الامور تزداد صعوبة على ​الفريق الكتالوني​.