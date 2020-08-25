كاريلي يعد باتحاد مختلف والمولد يصل لهدفه الـ50

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وعد المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الاتحاد فابيو كاريلي جماهير النادي بأن يكون الفريق مختلفا تماما عما ظهر به منذ مجيئه في شهر فبراير الماضي.

وحدد كاريلي الموسم المقبل كفترة سيظهر فيها الفريق بشكل مغاير، واضعا بالحسبان كل الأخطاء التي وقع فيها الفريق مع العمل المستمر لتطوير أداء اللاعبين وعقد صفقات تشكل إضافة فنية حقيقية للفريق.

كما كافأ كاريلي اللاعبين براحة أمس عقب فوزهم على الفيحاء بنتيجة 4-1 ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وكان المحترف الإيفواري ويلفريد بوني الوحيد الذي لم يحصل على إجازة لاستمرار برنامجه العلاجي والتأهيلي بهدف تجهيزه للمباريات الثلاث المقبلة في الدوري.

من جهة أخرى أكمل لاعب الوسط فهد المولد تسجيل 50 هدفا في مسيرته مع الاتحاد ضمن الدوري السعودي للمحترفين حيث شهدت مواجهة الفيحاء التي انتهت بفوز الاتحاد 4-1، تسجيل المولد هدفيه الـ49 والـ50 في الدقيقتين 68 من ضربة جزاء، و77.

وكان المولد قد تم تصعيده مبكرا لصفوف الفريق الأول في موسم 2011 رغم صغر سنه، وذلك لما يمتلكه من إمكانيات خاصة ظهرت مبكرا تتمثل في السرعة وقوة التسديد والروح العالية.