شكرا لقرائتكم خبر السعودية تستعد لتنظيم كأسها العالمي الثاني للفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبدأت التحضيرات باعتماد ميدان معشب طوال العام لسباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، المحاذي للميدان الترابي الحالي، والذي يشهد منافسات الخيل بشكل دائم.
وكان نادي الفروسية نظم في يناير الماضي السباق التجريبي الأول من نوعه في السعودية للمضمار العشبي الجديد على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية الأمير بندر بن خالد الفيصل.
ومع اقتراب استضافة السعودية كأسها العالمي الثاني فإن حسم جائزة السباق (20 مليون دولار) التي فاز بها الجواد الأمريكي ماكسيمم سكيورتي بعد أن حاز على المركز الأول لم يتم بعد من قبل القضاء الأمريكي، بعد أن حجبت بسبب اتهام مدرب الحصان الفائز بإدارة مواد محظورة، بعد أن تم توجيه الاتهام لمدرب الحصان الفائز، جيسون سيرفيس وإعلان منظمي السباق تعليق الجوائز بعد شهر من توجيه ذلك الاتهام. وكانت السلطات الأمريكية وجهت الاتهامات ضد سيرفس بعد أسبوع واحد فقط من إقامة كأس السعودية.
وتؤكد لائحة الاتهام أنه تم منح الحصان Maximum Security مادة منشطة لتحسين الأداء.
وتأتي لائحة الاتهام بعد تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي في تعاطي المنشطات عبر الولايات المتحدة أكد أن الحصان Maximum Security منح SGF-1000، وهو منشط مصمم لتحسين الأداء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تستعد لتنظيم كأسها العالمي الثاني للفروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.