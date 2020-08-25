شكرا لقرائتكم خبر حادث سير لحارس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبحسب صورة السيارة التي عرضها القرني على حسابه الشخصي في سناب شات، فقد كان الضرر الأكثر في الجانب الأيمن للسيارة وتحديدا منطقة باب الراكب الأمامي وما حولها.
وكتب القرني على الصورة «الحمد لله على كل حال».
يذكر أن القرني كان ضمن قائمة بدلاء فريقه في مباراة الفيحاء أمس ضمن الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد 4-1.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير لحارس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.