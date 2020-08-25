اخبار الرياضه

حادث سير لحارس الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر حادث سير لحارس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - نجا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فواز القرني، من حادث سير تعرض له أمس بأحد شوارع مدينة جدة دون أن يصاب بأذى، فيما تعرضت سيارته إلى تلفيات كبيرة.

وبحسب صورة السيارة التي عرضها القرني على حسابه الشخصي في سناب شات، فقد كان الضرر الأكثر في الجانب الأيمن للسيارة وتحديدا منطقة باب الراكب الأمامي وما حولها.

وكتب القرني على الصورة «الحمد لله على كل حال».

يذكر أن القرني كان ضمن قائمة بدلاء فريقه في مباراة الفيحاء أمس ضمن الجولة الـ27 لدوري الأمير للمحترفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد 4-1.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حادث سير لحارس الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا