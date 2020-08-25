حادث سير لحارس الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، فواز القرني، من حادث سير تعرض له أمس بأحد شوارع مدينة جدة دون أن يصاب بأذى، فيما تعرضت سيارته إلى تلفيات كبيرة.

وبحسب صورة السيارة التي عرضها القرني على حسابه الشخصي في سناب شات، فقد كان الضرر الأكثر في الجانب الأيمن للسيارة وتحديدا منطقة باب الراكب الأمامي وما حولها.

وكتب القرني على الصورة «الحمد لله على كل حال».

يذكر أن القرني كان ضمن قائمة بدلاء فريقه في مباراة الفيحاء أمس ضمن الجولة الـ27 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الاتحاد 4-1.