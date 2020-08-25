شكرا لقرائتكم خبر حضور جزئي للجماهير بكأس السوبر الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكر بيان أن المباراة التي ستقام في العاصمة المجرية يوم 24 سبتمبر المقبل ستشهد استخدام 30% من مدرجات ملعب بوشكاش أرينا وسط محاذير فيروس كورونا، من أجل دراسة تأثير المتفرجين على بروتوكول الاتحاد الأوروبي للعودة للعب».
وأضاف»كل مباريات الاتحاد الأوروبي ستظل تقام بدون حضور جمهور حتى إشعار آخر».
واختتمت منافسات بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي بدون جمهور الأسبوع الماضي في بطولتين مصغرتين أقيمتا بالبرتغال وألمانيا.
وستقام أيضا مباريات بطولة دوري أمم أوروبا الشهر المقبل بدون حضور الجمهور.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفرين»بينما كان من المهم أن نظهر أن كرة القدم يمكن أن تستمر في الأوقات الصعبة، بدون جمهور، فقدت اللعبة شيئا من شخصيتها».
وأضاف «نتمنى أن نستخدم مباراة كأس السوبر الأوروبي في بودابست كمباراة استرشادية، من شأنها أن تشهد بدء عودة الجماهير لمبارياتنا، نعمل عن كثب مع الاتحاد المجري والحكومة هناك لتنفيذ تدابير تضمن صحة هؤلاء الذين سيحضرون ويشاركون في المباراة. لن نخاطر بسلامة الناس».
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