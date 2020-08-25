إنهاء عقد الفرنسي جوميز

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وذكر الإسماعيلي في بيان رسمي أمس أن القرار جاء بعد تعادل الفريق في مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود، وعدم تقديم المستوى المعهود، وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنية غير جيدة.
وأضاف «بناء على هذا الأمر قرر مجلس إدارة النادي بإجماع توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق في خطوته المقبلة، وإنهاء العلاقة التعاقدية».
ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.
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