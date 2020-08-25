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إنهاء عقد الفرنسي جوميز

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- بواسطة أيمن الوشواش - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المصري إنهاء عقد المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز.

وذكر الإسماعيلي في بيان رسمي أمس أن القرار جاء بعد تعادل الفريق في مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود، وعدم تقديم المستوى المعهود، وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنية غير جيدة.

وأضاف «بناء على هذا الأمر قرر مجلس إدارة النادي بإجماع توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق في خطوته المقبلة، وإنهاء العلاقة التعاقدية».

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في الممتاز برصيد 24 نقطة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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