توقيع اتفاقية تخطيط مشروع جوهرة القصيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد أمير منطقة القصيم، الدكتور فيصل بن مشعل أمس توقيع اتفاقية مشروع دراسة تخطيط لإنشاء مشروع جوهرة القصيم بين شركة جوهرة القصيم للاستثمار ودار الاستشارات الطبية والتأهيلية.

وتهدف الاتفاقية إلى الوقوف على جدوى التخطيط لإنشاء مشروع جوهرة القصيم بمختلف مكوناته مثل المراكز الطبية والتأهيلية والرعاية ومراكز اللياقة البدنية ومراكز التدريب وغيرها، وذلك من خلال إعداد دراسة مسحية ميدانية لحصر مختلف الخدمات المتوفرة في المنطقة، وتحديد أوجه القصور، وتقدير حجم الطلب على خدمات المشروع بمختلف التخصصات التي يحتاجها المجتمع المحلي.

وحددت المدة الدراسية المقترحة لإعداد الدراسة 12 أسبوع عمل تبدأ مباشرة بعد الموافقة، حيث ستقوم شركة جوهرة القصيم للاستثمار بالتخطيط لإنشاء المشروع على قطعة أرض مساحتها 4500 م2 في مدينة بريدة، وسيتكون من مدن رياضية وسكنية وترفيهية وطبية ومدينة خدمات اجتماعية ومدن تعليمية وتسويقية، ورفع كل مشروع من مشاريع المدن والمساحة المخصصة له والتكلفة التقديرية لكل مشروع من مشاريع المدن والمخطط العام للمشروع.

ووقع الاتفاقية من جانب الشركة رئيس مجلس الإدارة عبدالله بن صالح العثيم، ومن جانب دار الاستشارات الطبية والتأهيلية رئيسها محمد الطريقي.

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ونوه أمير منطقة القصيم بما شاهده واطلع عليه خلال الاتفاقية، مثنيا على الدعم الذي يحظى به القطاع التنموي والخدمي من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مشيدا بالدور التنموي الذي سيؤديه المشروع ولا سيما في تطوير القطاع الخيري والاجتماعي والخدمي، وإعداد الدراسة والتخطيط لإنشاء المشروع ولبناء المدن وتأهيل الموارد البشرية في منطقة القصيم.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل إلى تقديم دراسة دقيقة ومميزة لإيجاد نموذج تطويري للمشروع وفق توجهات ومستهدفات والتزامات رؤية 2030.

مشروع جوهرة القصيم