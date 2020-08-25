كوري الهلال ينصح كيم بالنصر وليايتش خارج حسابات فيتوريا

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وأفادت مصادر «مكة» بأن إدارة النصر على خط تواصل مع وكيل اللاعب الذي استفسر عن مزايا العقد بخلاف مبلغ الـ3 ملايين يورو المقدم للاعب.
كما تواصل جون سو مع المدافع الكوري المحترف بصفوف فريق الهلال جانغ هيون سو لتلقي المزيد من المعلومات عن فريق النصر والدوري السعودي للمحترفين بصفة عامة.
وحسب المصادر، فقد شجع هيون زميله على الاحتراف بالدوري السعودي، مشيدا بأجواء الدوري والمميزات التي يحظى بها منذ قدومه إلى الرياض بخلاف التنافس بين الفرق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وعلى ذات الصعيد، أوضحت المصادر أن المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا لا ينوي استقطاب صانع ألعاب نادي بيشكتاش التركي آدم ليايتش بدلا عن جوليانو ديباولا الذي سيغادر في الصيف المقبل حال تمكنت الإدارة من استقطاب بديل يرضي طموحات البرتغالي.
وأضافت المصادر أن إدارة النصر لم تعرض على النادي التركي مقايضة جوليانو بآدم ليايتش، مؤكدة أن رحيل جوليانو سيتم عقب حصول النادي على عرض ملائم لقيمته السوقية البالغة 10 ملايين دولار.
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