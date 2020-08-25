شكرا لقرائتكم خبر إيقاف نجار أبها وفهيد الفتح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان حارس مرمى الحزم مليك عسلة، أكد عقب المباراة أن النجار تلفظ عليه.
كما قررت اللجنة إيقاف قائد فريق الفتح، محمد الفهيد بعد طرده مباشرة بالبطاقة الحمراء نتيجة تدخل عنيف في مباراة فريقه أمام الاتفاق، مع تغريمه 10 آلاف ريال.
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