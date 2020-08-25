إيقاف نجار أبها وفهيد الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاقبت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعب فريق أبها عمار النجار بالإيقاف مباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على لاعب من فريق الحزم بعد نهاية المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي في الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الحزم 2-0. وكان حارس مرمى الحزم مليك عسلة، أكد عقب المباراة أن النجار تلفظ عليه. كما قررت اللجنة إيقاف قائد فريق الفتح، محمد الفهيد بعد طرده مباشرة بالبطاقة الحمراء نتيجة تدخل عنيف في مباراة فريقه أمام الاتفاق، مع تغريمه 10 آلاف ريال.

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