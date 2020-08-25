اخبار الرياضه

السيتي يطمح للمزيد من الصفقات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر السيتي يطمح للمزيد من الصفقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي خلدون آل مبارك أن فريقه الإنجليزي سيتعاقد مع المزيد من اللاعبين هذا الصيف.

وانضم المدافع الهولندي نيثان أكي إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (2ر52 مليون دولار) من بورنموث، كما تعاقد الفريق مع فيران توريس جناح بلنسية الإسباني مقابل 87ر20 مليونا.

وقال آل مبارك للموقع الرسمي لسيتي أمس «لا ننظر للأمور على أساس سنوي، نتعامل مع رؤية لثلاثة إلى 10 أعوام، وعندما ننظر إلى التغييرات أو التطورات التي ينبغي القيام بها لهذا الفريق، سنقوم بها».

وأضاف «سنتعامل بعقلانية وواقعية لكن سنقوم بما هو ضروري، أعتقد أننا رأينا أنه فيما يتعلق بالصفقتين الجديدتين أكي وفيران توريس فإننا تحركنا سريعا، سنتعاقد مع لاعبين آخرين وسنلتزم بالخطة، في ظل واقع السوق الذي نعيشه اليوم».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيتي يطمح للمزيد من الصفقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا