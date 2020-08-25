السيتي يطمح للمزيد من الصفقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي خلدون آل مبارك أن فريقه الإنجليزي سيتعاقد مع المزيد من اللاعبين هذا الصيف.

وانضم المدافع الهولندي نيثان أكي إلى مانشستر سيتي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني (2ر52 مليون دولار) من بورنموث، كما تعاقد الفريق مع فيران توريس جناح بلنسية الإسباني مقابل 87ر20 مليونا.

وقال آل مبارك للموقع الرسمي لسيتي أمس «لا ننظر للأمور على أساس سنوي، نتعامل مع رؤية لثلاثة إلى 10 أعوام، وعندما ننظر إلى التغييرات أو التطورات التي ينبغي القيام بها لهذا الفريق، سنقوم بها».

وأضاف «سنتعامل بعقلانية وواقعية لكن سنقوم بما هو ضروري، أعتقد أننا رأينا أنه فيما يتعلق بالصفقتين الجديدتين أكي وفيران توريس فإننا تحركنا سريعا، سنتعاقد مع لاعبين آخرين وسنلتزم بالخطة، في ظل واقع السوق الذي نعيشه اليوم».