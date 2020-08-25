أوساكا لدور الـ16 لتنس ويسترن آند ساذرن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صعدت نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا إلى دور الـ16 ببطولة ويسترن آند ساذرن المفتوحة المقامة في نيويورك بعدما تغلبت على التشيكية كارولينا موكوفا 6 / 7 (5 / 7) و6 / 4 و6 / 2 أمس ضمن الدور الثاني. وتعد البطولة الحالية هي الأولى لأوساكا منذ بطولة أستراليا المفتوحة التي أقيمت في يناير الماضي، إلى جانب مشاركتها في منافسات كأس الاتحاد لفرق السيدات. وقدمت أوساكا، التي جرى الإعلان أخيرا عن أنها الرياضية الأكثر دخلا في العالم، أداء قويا أمام منافستها التشيكية لتحسم المواجهة وتتأهل للقاء ديانا ياسترمسكا في دور الـ16.

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