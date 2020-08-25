شكرا لقرائتكم خبر زفيريف: مشاركتي في «أدريا تور» افتقاد للحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترف نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف بأنه افتقد الحكمة بشكل كبير عندما شارك في بطولة «أدريا تور» الاستعراضية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال زفيريف عقب هزيمته أمام البريطاني آندي موراي أمس في بطولة ويسترن آند ساذرن المقامة حاليا في نيويورك «لقد ارتكبت خطأ بالمشاركة في أدريا تور وكذلك خطأ آخر في الاحتفال بعيد ميلاد بعدها، لذلك أتفهم موقف الناس الذين أبدوا انزعاجا».

وأكد زفيريف (23 عاما) أنه عرض نفسه للخطر عندما شارك في بطولة أدريا تور التي أطلقها النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في يونيو، قبل أن تلغى بسبب ظهور حالات إصابة بعدوى كورونا.

وخضع زفيريف لفحص كورونا 7 مرات، وجاءت جميع النتائج سلبية.

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وكانت سلسلة بطولات أدريا تور الاستعراضية قد ألغيت بسبب ظهور عدد من حالات الإصابة بعدوى كورونا، وكان ديوكوفيتش نفسه من بين المصابين.

ولم يلتزم اللاعبون حينذاك بقواعد التباعد الجسدي وإجراءات الوقاية، بل التقطت صور للاعبين يحتفلون في ملهى ليلي.

واعترف زفيريف أيضا بأنه أغضب منظمي بطولة تالية أقيمت في برلين، بإعلان انسحابه دون سابق إنذار.

وأوضح زفيريف «بعد أدريا تور، إدارتي نصحتني بالبقاء في المنزل، خضعت لفحوص كورونا 7 مرات وجاءت النتائج سلبية، لكن بطولة برلين شهدت حضور عدد قليل من المشجعين، وأنا لم أكن أريد المخاطرة مجددا».