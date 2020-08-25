حوادث التصادم تقلق دولي الدراجات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الاتحاد الدولي للدراجات رغبته في تعزيز تدابير السلامة إثر وقوع عدد من حوادث التصادم الخطيرة خلال السباقات الأخيرة.

وقال الاتحاد أمس «وقع عدد من الحوادث الخطيرة أخيرا، والاتحاد الدولي يدرك حالة عدم الارتياح لدى الدراجين، ونتيجة لذلك سيعمل الاتحاد على إجراء المزيد من عمليات التحقق قبل السباقات وخلالها، بهدف ضمان أعلى درجات السلامة الممكنة للرياضيين».

وأشار الاتحاد إلى أنه لم يجر الالتزام ببعض تدابير السلامة الأساسية في سباقات أقيمت أخيرا.

ومن الحوادث التي وقعت أخيرا، تعرض له الألماني ماكسيميليان شاخمان إلى كسر في الترقوة بعدما صدمته سيارة خاصة خلال سباق لومبارديا.

كذلك تعرض الهولندي فابيو جاكوبسن لإصابات خطيرة في الرأس والوجه إثر اصطدامه بحواجز خلال سباق بولندا.