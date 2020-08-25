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منتخب النمسا يحرم ألابا من الإجازة الطويلة

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- بواسطة أيمن الوشواش - لن يحصل اللاعب ديفيد ألابا المتوج مع بايرن ميونخ الألماني الأحد الماضي بلقب لكرة القدم، سوى على إجازة قصيرة للراحة، بعد أن استدعي ضمن قائمة المنتخب النمساوي.

واختير ألابا ضمن القائمة التي أعلنها المدير الفني للمنتخب النمساوي فرانكو فودا استعدادا لخوض منافسات دوري أمم أوروبا في أوائل سبتمبر المقبل.

وإلى جانب ألابا، استدعى فودا أيضا كونراد لايمر ومارسيل سابيتسر من لايبزج الألماني، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي من دوري الأبطال.

وفي أول مباراة له منذ توقف المنافسات لفترة طويلة بسبب جائحة (كوفيد 19)، يحل المنتخب النمساوي ضيفا على نظيره النرويجي في الرابع من سبتمبر، ثم يستضيف المنتخب الروماني بعدها بثلاثة أيام.

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وقال فودا إن مارسيل سابيتسر وكونراد لايمر كان أمامهما راحة لمدة أسبوع بعد خروج لا يبزج من الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بالهزيمة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في 18 أغسطس الحالي، مؤكدا أن الاتصالات مع اللاعبين كانت إيجابية للغاية.

وأضاف «تواصلت مع ديفيد ألابا كثيرا عبر واتس اب، ولم يرد ردا سلبيا، لذلك أفترض أن جميع اللاعبين سيتجمعون بالمنتخب في مطلع الأسبوع المقبل، ويمكنني الاعتماد عليهم».

أما المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، فقد كشف أنه لن يعتمد على أغلب عناصره من بايرن ميونخ ولايبزج، في المباراتين أمام إسبانيا وسويسرا.

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