شكرا لقرائتكم خبر لايبزج يمدد عقد مفوجو ويعيره ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان مفوجو (26 عاما) قد انضم إلى لايبزج عام 2017 قادما من يانج بويز السويسري، لكن فرصه كانت محدودة في ظل وجود الحارس الأساسي بيتر جولاتشي.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد مفوجو في 2021، قبل أن يعلن النادي عن تمديده أمس. وقال مفوجو «دائما ما شعرت بالراحة لأقصى درجة في نادي لايبزج وكذلك في المدينة، لذلك لدي شعور إيجابي للغاية إزاء تمديد التعاقد، وفي الوقت نفسه أرغب في المشاركة ومواصلة التحسن، وأرى فرصتي الآن مع إيندهوفن».
كانت هذه تفاصيل خبر لايبزج يمدد عقد مفوجو ويعيره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.