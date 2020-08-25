شكرا لقرائتكم خبر شالكه: الفحوص الجديدة لكورونا سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم أن فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) لم تكشف عن المزيد من الحالات الإيجابية في المعسكر التدريبي للفريق، المقام في لانجنفيلد بالنمسا.

وجاء ذلك بعد أن أكد النادي أمس الأول وجود حالة إصابة بالعدوى في معسكر الفريق.

وأوضح شالكه أمس أن نتائج المسحة الأولى من ثلاث مسحات إضافية للاعبين والإداريين، جاءت سلبية، وأن تدريبات الفريق ستتواصل مع الالتزام بالقواعد المحددة من قبل السلطات المحلية.

ولم يعلن شالكه ما إذا كان المصاب من اللاعبين أم من الإداريين، لكن الفريق ألغى مباراته الودية التي كانت مقررة أمس الأول أمام فورتسبورجر كيكرز.

وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 سبتمبر المقبل، وستشهد المرحلة الأولى لقاء شالكه مع حامل اللقب، بايرن ميونخ.