شكرا لقرائتكم خبر شالكه: الفحوص الجديدة لكورونا سلبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء ذلك بعد أن أكد النادي أمس الأول وجود حالة إصابة بالعدوى في معسكر الفريق.
وأوضح شالكه أمس أن نتائج المسحة الأولى من ثلاث مسحات إضافية للاعبين والإداريين، جاءت سلبية، وأن تدريبات الفريق ستتواصل مع الالتزام بالقواعد المحددة من قبل السلطات المحلية.
ولم يعلن شالكه ما إذا كان المصاب من اللاعبين أم من الإداريين، لكن الفريق ألغى مباراته الودية التي كانت مقررة أمس الأول أمام فورتسبورجر كيكرز.
وتنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا) في 18 سبتمبر المقبل، وستشهد المرحلة الأولى لقاء شالكه مع حامل اللقب، بايرن ميونخ.
كانت هذه تفاصيل خبر شالكه: الفحوص الجديدة لكورونا سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.