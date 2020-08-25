معاناة بواتينج من مشكلة عضلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمس إن مدافعه جيروم بواتينج يعاني من مشكلة في عضلات الفخذ الأيمن، كان قد تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 الأحد الماضي في نهائي دوري أبطال أوروبا . وجرى تبديل بواتينج (31 عاما) بعد 25 دقيقة من بداية المباراة التي شهدت تتويج بايرن ميونخ باللقب الأوروبي ليضيفه إلى لقبيه هذا الموسم في الدوري الألماني وكأس ألمانيا. وأضاف نادي بايرن أن بواتينج سيخضع لبرنامج إعادة تأهيل خلال فترة إجازته.

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