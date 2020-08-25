آينتراخت يتنازل عن حق استضافة ليفركوزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد أمس أن باير ليفركوزن سيستضيف مباراته أمام فريق الدرجة الرابعة آينتراخت نوردرشتيد في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعدما تنازل نوردرشتيد عن حق استضافة المباراة. وأعلن آينتراخت نوردرشتيد أمس أنه لن يخوض المباراة على ملعبه «إدموند بلامبيك» بسبب صعوبات تنظيمية نتجت عن أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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