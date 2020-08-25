شكرا لقرائتكم كيف علق ديديه جوميز بعد إنهاء علاقته مع الإسماعيلي بالتراضى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل "مش مصدوم من الرحيل عن الاسماعيلى..هى كرة القدم"..بهذه الجملة بدأ الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق للإسماعيلى حديثه لليوم السابع بعد ساعات من إنهاء علاقته مع الدراويش بالتراضى ، وقال جوميز :" لم أتلقى قرار إدارة الاسماعيلى برحيلى عن الفريق بشىء من الصدمة فهى كرة القدم لابد أن تتوقع فى أى وقت الرحيل عن فريق أو تولى أخر، وليس لدى مشكلة فلقد أديت واجبى خلال فترة عملى"

ويضيف جوميز :"حققت أهدافى مع الاسماعيلى وقدت الفريق للوصول لقبل نهائى البطولة العربية وحققت نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب مع الرجاء المغربى ، ومازال الفريق يملك حظوظ قوية للتتويج باللقب".

وتابع المدرب الفرنسى :"فترة التوقف بسبب كورونا أبعدت الاسماعيلى عن مستواه ولذلك تراجعت نتائج الفريق فى الدوري عقب العودة ، خسرنا مباريات سهلة بسذاجة أضعنا فرص سهلة وفقدنا الكرة في مواقف كثيرة بشكل غريب".

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ويضيف جوميز :"توليت تدريب الفريق منذ يناير الماضى، اعترف أن هناك أشياء جيدة وأخرى ليست جيدة وحتى أكون أمينا فلقد مرت 4 أشهر على وجودى ورأيت فريقًا يملك مواهب متميزة ينتظرها مستقبل واعد، بعضهم لديه ثبات في المستوى ويؤدى بشجاعة هائلة ولكن هناك قصور في بعض الأشياء أهمها أن فريقى يفتقد للنضج والكفاءة أمام مرمى الخصم ولا يمكن إنكار ذلك لقد أهدرنا فرصا كثيرة للتسجيل في مباريات كثيرة وحاولت تدريبهم على كيفية إنهاء الهجمة بشكل صحيح، أنا مقتنع أنى أملك لاعبين جيدين يحتاجون لاكتساب الثقة فقط".

وعن رأيه فى باهر المحمدى قال جوميز :"باهر لاعب جيد جدًا على المستوى الفني ولديه عقد مع النادى وكابتن واعد، يمثل مستقبل الفريق يساعد زملاؤه ويحمسهم للقتال في الملعب، مبسوط جدًا بالتعامل معه وأثق أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للإسماعيلى، فهو يملك إمكانيات عظيمة يجب أن يطورها للأفضل دومًا"

وعن رؤيته للمراكز التى يحتاج الاسماعيلى دعمها قال جوميز :"الاسماعيلى لديه 3 أو 4 لاعبين سيصبحون أفضل لاعبين في مصر بالسنوات المقبلة، وإدارة النادى تحاول تدعيم الفريق بلاعبين متميزون".

وعن ذكرياته مع الاسماعيلى قال جوميز :" مبسوط وفخور بكونى كنت مدربًا للإسماعيلى لم ألعب الكثير من المباريات مع الفريق ولكنى أحب هذا النادى كثيرًا فلقد شعرت بشخصيته وقوته، كنت أتمنى التتويج باللقب الأول في تاريخ الإسماعيلى منذ فترة طويلة حتى نرسل رسالة للجماهير أننا نبنى فريق مثمر للمستقبل ولكنها كرة القدم وأتمنى لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة".