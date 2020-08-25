شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلى يشهد مشاركة باهر المحمدى ومحمود دونجا بعد جهازيتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مشاركة الثنائى باهر المحمدى ومحمود دونجا بالتدريبات الجماعية بشكل كامل بعد اكتمال جاهزيتهما ، ويحل الدراويش ضيفا على طنطا بعد غداً الخميس باستاد الإسكندرية ، ضمن منافسات الأسبوع الــ22 بمسابقة الدورى المحلى ، وبات الثنائى جاهزين للمشاركة بالمباريات ،وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفنى ، وعقد أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة عضوا الجهاز الفنى اجتماعا مع عمر الوحش وباهر المحمدى على هامش المران الرئيسى.



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جاء الاجتماع مع الثنائى باعتبارهما كباتن الفريق ، من أجل حث اللاعبين على استعادة الروح القتالية وتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق طنطا.

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وقرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق ..جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة.

وخاض لاعبو الفريق المران الرئيسى منذ قليل باستاد الإسماعيلية وشارك لاعبو الفريق الأساسيين والذين خاضوا المواجهة الماضية فى جانب من المران قبل أن يؤدوا تدريبات استشفائية فى الثلج من أجل ازالة علامات الارهاق لديهم فى ظل ضيق الوقت بين المباريات ، وإشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية واستغلال التسديدات باعتبارها احد الحلول لهز شباك المنافسين.

وقاد المران الجهاز الفنى المعاون الذى ضم أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة بجانب سعفان الصغير مدرب حراس المرمى وذلك بعد توجيه الشكر للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق ، واختتم المران بتقسيمة حماسية تم السعى خلالها على علاج اخطاء اللاعبين التى ظهرت جليا فى آخر مواجهتين من أجل تجنب تكرارها فى لقاء طنطا المقبل