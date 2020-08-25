طارق مصطفى وأيوب يحضران مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي

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جدة - عمرو شويل تواجد طارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، باستاد الدفاع الجوي، لمتابهة مباراة بيراميدز والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز. ويستضيف نادي بيراميدز نظيره الإنتاج الحربي على استاد الدفاع الجوي في مباراة الجولة ٢٢ من الدوري الممتاز. Advertisements ويأتي حضور جهاز المنتخب للمباراة من أجل متابعة لاعبي الفريقين عن قرب في إطار خطة جهاز الفراعنة قبل أول تجمع دولي.

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