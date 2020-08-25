شكرا لقرائتكم إنبي ضد أسوان .. كشري: أبناء الجنوب انتزعوا نقطة ثمينة رغم غياب 7 لاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أحمد كشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، عن سعادته بحصد نقطة ثمينة من إنبي، مؤكداً على أن فريقه كان أقرب للفوز، خلال المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، وأضاف: لاعبنا فريق كبير، وسط غيابات كثيرة بلغت 7 لاعبين، لا يوجد فريق في الدوري يتحمل هذا، و كنا أحق بالفوز خاصة أننا أهدرنا الكثير من الفرص، وأشكر لاعبي الفريق على هذا الأداء، الفار أعطانا حقنا بعد الهدف الذي احتسبه الحكم تسلل.

واصل: "الفار موجود عشان الفرق اللي زي حالاتنا" الفار يخدم الفرق الصغيرة، كسبنا المقاولون وتعادلنا مع إنبي، قدمنا مباراة كبيرة والفوز كان قريب لنا ، زاد: حلمي طولان مدرب كبير، وأتمنى أن الناس تعذرنا وسط هذه الظروف، وغياب هذا العدد من اللاعبين ، واختتم: مسعد عوض بداية من مباراة الأهلي يقدم مباريت قوية جداً، وكان سبب رئيسي للفوز بمباراة المقاولون.