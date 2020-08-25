شكرا لقرائتكم إنبي ضد نادي أسوان .. مسعد عوض: اجتهدنا وربنا عوضنا في مباراة المقاولون وانبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر مسعد عوض حارس مرمى نادي أسوان، عن سعادته بالتعادل الذي حققه فريقه مع إنبي خلال المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال مسعد عوض في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: اجتهدنا منذ عودة النشاط وربنا عوضنا في مباراة المقاولون وانبي، ونقطة احسن من مافيش، المنافسة صعبة جدا واستطعنا تحقيق نتائج طيبة رغم الغيابات.

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أضاف: أحب أن أشكر مجدي عبد العاطي على جهوده معنا خلال الفترة الماضية، وهو ما أستكمله أحمد كشري، ويشرفني التشبيه بتقليد الحارس الألماني نوير وأتمنى أن أصل لهذا المستوى.

ونجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.