شكرا لقرائتكم إنبي ضد نادي أسوان .. أبناء الجنوب ينتزعون نقطة وحيدة من البترولي بعد التعادل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق أسوان في انتزاع نقطة ثمينة من نادي إنبي بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتى استضافها ملعب بتروسبورت، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وكان لإبراهيم جلال قد تقدم لأسوان في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل أحمد علي لإنبي في الدقيقة 24.

بهذا التعادل رفع أسوان رصيده إلى النقطة 23 في المركز الـ 12 بجدول مسابقة الدوري العام، كما رفع إنبي رصيده إلى النقطة 30 في المركز السادس.

بدأ الشوط الثاني بضغط هجومي من لاعبي أسوان في محاولة لإدراك هدف التقدم، بتسديدة قوية عن طريق إبراهيم جلال، مرت بجوار قائم مرمى إنبي.

وأجرى حلمي طولان المدير الفني لإنبي، أول تغييراته بخروج رامي صبري مدافع الفريق ونزول إبراهيم يحيى، كما دفع بعمر فتحي في وسط الملعب بدلاً من فيستون عبد الرازق.

انكمش أسوان في وسط ملعبه بعد مرور أول عشر دقائق من الشوط الثاني، واعتمد أبناء الجنوب على الهجمات المرتدة، قبل أن يدفع أحمد كشري مدرب أسوان بتغيريين في خط الهجوم دفعة واحدة، بنزول فادى فريد وكريم الطيب، على حساب محمد المرسى ومصطفى البدرى في الدقيقة 57.

في الدقيقة 77 أجرى أحمد كشري التبديل الثالث لفريق أسوان، بخروج إبراهيم جلال صاحب هدف أبناء الجنوب ونزول محمد همام، وكذلك أجرى إنبي تبديله الثالث بنزول محمد بسيوني على حساب كريم فؤاد.

أهدر فادي فريد مهاجم أسوان فرصة خطيرة لصالح فريق اسوان، بعدما انفرد بالمرمى في الدقيقة 87 قبل أن يسددها ضعيفة في متناول محمود جاد حارس فريق إنبي.

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واحتسب حكم اللقاء ست دقائق وقت بدل من ضائع، ودفع طولان برابع تغييراته بنزول محمود غالي بدلاً من حميد ماو كما دفع كشري بأحمد بلية على حساب أحمد صغيري،

وكانت أحداث الشوط الأول قد شهدت التالي:

جاءت أحداث هذا الشوط حماسية بين الفريقين، حيث تبادل أسوان وإنبي الهجمات خلال الدقائق الأولى ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ونجح ابراهيم جلال لاعب نادي أسوان، في إحراز هدف التقدم لفريقه في 12 من عمر الشوط الأول، عقب تمريره سحرية من أحمد عامر زميله بالفريق، وكان حكم اللقاء قد ألغى الهدف في البداية بداعي التسلل قبل أن يعود ويحتسبه بعد الرجوع للفار.

وأدرك أحمد علي لاعب إنبي، هدف التعادل لفريقه أمام أسوان، في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، لتصبح النتيجة 1/1، بعدما أرسل حارس إنبي محمود جاد تمريرة طولية من منطقة الجزاء وصلت لأحمد علي خلف المدافعين فسدد الأخير الكرة بقوة على يسار الحارس مسعد عوض.

في الدقيقة 30 توقفت المباراة لشرب المياة والتقاط الأنفاس قبل أن تستأنف من جديد أحداث الشوط الأول.

وفي الدقيقة 41، أهدر أحمد علي فرصة لإحراز ثاني أهدافه بعد تسديدة قوية وقريبة من المرمى، عقب تمريرة من علي فوزي زميله بالفريق، الذي نجح في اختراق دفاعات أسوان.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، واصل فيها انبي ضغطه على أبناء الجنوب لإدراك هدف التقدم، بينما لعب أسوان على الهجمات المرتدة معتمداً على مهارة مصطفى البدري لاعب الفريق، إلا أن تألق أسامة جلال مدافع الفريق البترولي حال دون تسجيل أسوان لهدف ثاني.