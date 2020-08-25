شكرا لقرائتكم الأهلي يُقصي نجلي محمد عمارة وهشام حنفي من قطاع الناشئين ..والزمالك يتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فوجيء محمد عمارة وهشام حنفي نجما الأهلي السابقين بصدور قرار باقصاء نجليهما من قطاع الناشئين بالأهلي بعد مرور 10 ايام من استئناف النشاط الكروي في القطاع.

وعلم الخليج 365 ان ياسر رضوان المدير الفني لفريق 2001 وجه الشكر لعمر هشام حنفي وهادي محمد عمارة بعد انتهاء مران الفريق اليوم الثلاثاء.

في الوقت الذي ابدى الثنائي عمارة وحنفي غضبهما من القرار خاصة وان تواجد نجليهما جاء وفقا لرؤية فنية من الأجهزة السابقة كما ان الفترة الحالية لا يوجد بها مباريات وبالتالي لا يمكن الحكم فيها بشكل واقعي علي اللاعبين.

في الوقت الذي اجري مسئول زملكاوي اتصالا بهشام حنقي طلب خلاله الحضور لمقر النادي الأبيض برفقة نجله للحصول على توقيعه في ظل وجود قناعه تامه بامكانياته بعد مشاهدة مباريات سابقة له