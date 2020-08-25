شكرا لقرائتكم فان دايك يتعرض لإصابة عنيفة خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ضد سالزبورج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الهولندي فيرجيل فان دايك نجم ليفربول لإصابة قوية خلال مشاركته فى مباراة فريقه ليفربول أمام سالزبورج التي أقيمت اليوم الثلاثاء، وانتهت بالتعادل 2-2 بين الفريقين وهي المباراة التي شهدت مشاركة النجم الدولي المصري محمد صلاح، فى ثاني مواجهات الريدز الودية خلال معسكره الحالي بالنمسا، حيث خاض مباراته الأولى أمام شتوتجارت وانتهت بفوز الريدز 3-0.

وأجبر فان دايك على الخروج من ملعب المباراة مبكرًا بعد أن تعرض لإصابة قوية في الرأس مما أنتج عنها نزيف من الحاجب، ليضطر إلى الخروج من المباراة بعد 55 دقيقة.

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وأحرز أهداف المباراة باستون داكا هدفين لسالزبورج فى الدقيقتين 3 و13، وتعادل الواعد ريان ريان بريوستر للريدز فى الدقيقتين 72 و81 على الترتيب.

ويستعد الريدز لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، يوم 12 سبتمبر المقبل، من خلال مواجهة فريق ليدز يونايتد، الصاعد حديثا، فى أولى جولات البريميرليج، ومن قبلها مواجهة فريق أرسنال، يوم 29 من شهر أغسطس الحالىى، فى مباراة الدرع الخيرية.

وكان ليفربول قد نجح فى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، الموسم الماضى، بعد غياب دام 30 عاما، وبالتحديد منذ موسم 1989 – 1990، والمرة التاسعة عشر فى تاريخه.