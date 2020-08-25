شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يجتمع مع اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسئولى اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد ،اليوم الثلاثاء بمكتبه لمناقشة الإجراءات والضوابط الاحترازية التي سيتم اقرارها والالتزام بها للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال مونديال اليد الذي تستضيفه مصر في يناير المقبل، من خلال الكشف الحراري، وارتداء الكمامات، وتجنب الازدحام، والتباعد الاجتماعي، واستخدام مطهرات اليدين، علاوة على إجراءات التعامل مع حالات إيجابية قد تظهر خلال المونديال.

وبحث وزير الشباب والرياضة مع اللجنة المنظمة واللجنة الطبية كافة الاجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تطبيقها والالتزام بها أثناء مراسم قرعة مونديال اليد المحدد لها 5 سبتمبر القادم بسفح الأهرامات، حفاظاً على سلامة وصحة السادة الضيوف.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي الاهتمام بكل التفاصيل المتعلقة باستضافة مصر لمونديال اليد للرجال وفي مقدمة ذلك العناية الفائقة بالجانب الصحى للاعبين والاجهزة الفنية والإدارية والوفود المرافقة، واتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.

وكلف الوزير المعنيين باللجنة المنظمة بالمتابعة اللحظية مع اللجنة الطبية بالاتحاد؛ لتنفيذ خطوات تطبيق الاجراءات الاحترازية على أرض الواقع استعداداً لقرعة البطولة، مشيراً إلى تكاتف الجميع من أجل تحقيق النجاح المبهر للبطولة وتنظيمها على أفضل مستوى.

حضر اللقاء من اللجنة المنظمة لمونديال اليد كل من حسين لبيب مدير البطولة، ونائبه طارق الديب، و الدكتور حازم خميس رئيي اللجنة الطبية العليا، والدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي باللجنة المنظمة، ومؤمن صفا أمين صندوق اتحاد اليد.